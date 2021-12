Straßenverkehr in Solingen : Ein Tempo-Blitzer am Werwolf ist überfällig

Ein Tempo-Blitzer am Werwolf ist überfällig

Straßenverkehr in Solingen

Der Blitzer an der Kreuzung Werwolf in Solingen-Mitte könnte demnächst auch Temposünder erfassen. Foto: Martin Oberpriller

Meinung Solingen Die Zahl der Temposünder am Werwolf ist nachgewiesen hoch. Der Rat sollte daher für Geschwindigkeitskontrollen stimmen, findet unsere Autorin.

Vor zwei Jahren noch entschied der Rat dagegen, Temposünder an der Kreuzung Werwolf zur Kasse zu bitten. Inzwischen zeigen die Zahlen, dass ein Blitzer nötig ist. Auch bei der Politik scheint es ein Umdenken gegeben zu haben. Am kommenden Donnerstag könnte im Rat entschieden werden, den Rotlichtblitzer auch für Tempokontrollen einzustellen.

Beachtet man die Zahl der Geschwindigkeitsübertretungen, die an der Kreuzung in der Solinger Innenstadt zuletzt erfasst wurden, kann es eigentlich keine andere Lösung geben, als die Temposünder zu blitzen. Kostenpflichtiger Inhalt Allein zwischen September und November fuhren mehr als 44.000 Autos am Werwolf schneller als mit dem erlaubten Tempo 50.