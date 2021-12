„Das Orlando-Projekt“ im Solinger Theater und Konzerthaus : Spannende Eigeninszenierung am Puls der Zeit

Spannende Eigeninszenierung am Puls der Zeit

Solingen Mit diversen Mitteln der Kunst nähern sich neun Bühnenakteure sowie eine Künstlichen Intelligenz Virginia Woolfs Roman „Orlando“ – und verdichten diesen in einer hybriden Schauspielrevue zu einem Gedicht.

Vorfreude und Neugier auf das „Orlando-Projekt“ waren schon zur Kostümprobe den Schauspielern Claudia Garke und Mark Weigel sowie Kostümbildnerin Ulrike Mitschke deutlich anzumerken. Alles fragt sich: Wer schreibt das Gedicht ? „Vor 30 Jahren habe ich das erste Mal mit Andreas Schäfer in Solingen zusammengearbeitet und schätzte schon damals an seiner künstlerischen Leitung, den Freiraum und gemeinsamen kreativen Prozess von der ersten Idee bis zur Premiere“, erinnert sich Mitschke.

Im Mittelpunkt steht Virginia Woolf und ihr Literaturerfolg „Orlando – eine Biografie“. Mit dessen Veröffentlichung stellte sie 1928 Standes- und Geschlechterrollen entschieden in Frage, plädierte vehement gegen Denkverbote und für Chancengleichheit sowie persönliche Freiheit. Erzählt wird die kuriose Lebensgeschichte Orlandos. Beginnend im 16. Jahrhundert, durchlebt zunächst er – später sie – in schließlich 36 ereignisreichen Lebensjahren, gut dreieinhalb Jahrhunderte angelsächsisch geprägte Kultur- und Zeitgeschichte. Das Gedicht „Der Eichenbaum“ ist in dem Roman ein wiederkehrendes Motiv, ohne darin niedergeschrieben zu sein. Es symbolisiert Orlandos standhaften Charakter auf einer fiktiven Reise durch wechselnde Geschlechter, Verhältnisse, Kulturen und die Zeit.