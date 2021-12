Corona-Pandemie in Solingen : OB ruft zum Impfen auf – Handel setzt auf Bändchen-Lösung

In der Pandemie bestimmen weiterhin verschiedene Regeln den Alltag, wie hier an einer Ladentüre auf der Grünstraße in Ohligs zu sehen ist: Neben Maskenpflicht und Abstandsgebot gilt die 2G-Regel im Einzelhandel. Foto: Peter Meuter

Solingen Bei einem digitalen Bürgerdialog sprach sich der Oberbürgermeister deutlich fürs Impfen aus. Es sei der beste Weg raus aus der Pandemie. Um die 2G-Kontrollen im Einzelhandel zu erleichtern, kommen nun Bändchen und Stempel.

Im Rahmen eines Live-Dialogs der Stadtverwaltung mit Solinger Bürgern sprach Oberbürgermeister Tim Kurzbach über die Wichtigkeit des Impfens. Der Dialog fand Donnerstagabend virtuell auf Youtube und Facebook statt. Mit dabei waren Jan Welzel, Beigeordneter für Gesundheit, Ordnung und Recht, sowie Sonja Baumhauer, Leiterin des städtischen Kulturmanagements. Sie beantworteten Fragen zur derzeitigen Corona-Lage in Solingen. Auch zu den 2G-Kontrollen im Einzelhandel gibt es Neuigkeiten.

Impfung

Info Vier Geschäfte geben 2G-Bändchen aus 2G-Kontrollen Zum Start des Bändchen-Systems geben zunächst die Innenstadt-Geschäfte Intersport Borgmann, Mode Partner, Expert Schultes und Saturn Bändchen und Stempel aus.

Solingen habe eine eher hohe Impfquote, sagte Jan Welzel. Insgesamt seien rund 75 Prozent aller Solinger geimpft. Bei den Über-60-Jährigen liegt die Impfquote Welzel zufolge bei fast 87 Prozent – in der Altersklasse 18 bis 59 bei 76,5 Prozent. Von den Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren seien 56 Prozent geimpft. „Ich hoffe weiter auf eine hohe Impfbereitschaft, auch für die Auffrischungsimpfung“, sagte der Dezernent. Er sei optimistisch, dass die Solinger Impfquote weiterhin auf hohem Niveau bleibe und dass das Ziel des Bundes von 30 Millionen Impfungen bis Jahresende in der Klingenstadt anteilig erfüllt werden könne. „Das wären 58.000 Impfungen in Solingen. Wir haben bereits 26.000 Auffrischungsimpfungen durchgeführt, außerdem 15.000 Erst- und Zweitimpfungen seit August, die also jetzt noch eine gute Wirksamkeit aufweisen sollten“, so Welzel. Er betonte zudem, dass in Solingen keine bedeutsamen Impfschäden bekannt seien.

Oberbürgermeister Tim Kurzbach plädierte im Rahmen des Live-Dialogs für das Impfen. „Wenn wir irgendwann aus dieser Spirale raus wollen, von einer Welle in die nächste zu kommen, dann müssen wir uns impfen“, sagte er. Es sei außerdem wichtig, der Mehrheit der Bevölkerung eine Stimme zu geben. „Es bleibt ein kleiner Kreis, der sich nicht impfen lässt und es den anderen schwer macht“, so Kurzbach. „Impfen hilft. Nutzen Sie die Chance. Lassen Sie sich impfen“, appellierte er.

Impfpflicht

Kurzbach begrüße die Debatte im Bundestag um eine mögliche Impfpflicht. „Die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Freiheit anderer endet“, sagte er dazu. Eine potenzielle allgemeine Impfpflicht würde zwangsläufig weitläufigere Kontrollen mit sich ziehen, sagte Jan Welzel. Er halte eine Impfpflicht für verfassungskonform. Wichtig sei jedoch, dass es klare Regeln zu Kontrollen und Sanktionen sowie Unterstützung für die Kommunen gebe. „Was bislang anonymisiert ist, müssten wir personalisieren, damit wir wissen, wer geimpft ist“, sagte er.

Intensivkapazitäten

Es gehe bei allen Maßnahmen darum, das Gesundheitssystem vor der Überlastung zu bewahren, sagte Welzel mit Nachdruck. „Das ist die Kern-Herausforderung. Die Intensivversorgung darf nicht gefährdet werden.“ Solingen habe eine konstante Zahl an Regel-Intensivplätzen, die im Notfall „relativ schnell“ von 46 auf bis zu 110 Plätze aufgestockt werden könne, so Welzel. „Derzeit arbeiten wir im Regelbetrieb.“

Kinderimpfung

Ab dem 21. Dezember sollen nach aktuellem Stand die Kinderimpfungen in Deutschland beginnen. Neben den Kinderarztpraxen sollen Jan Welzel zufolge auch die Impfzentren zu bestimmten Terminen Anlaufstellen sein. Dazu sollen Kinderärzte vor Ort sein, um die Fünf- bis Zwölfjährigen zu impfen. „Ich halte es für wichtig, dass Eltern sich mit ihrem Kinderarzt absprechen.“ Die Kinderimpfungen könnten, so Welzel, dabei helfen, die Impflücke zu schließen, sofern eine Impfung nach Absprache mit dem Kinderarzt für sinnvoll erachtet wird.

Neue Corona-Regeln

„Ich halte es für konsequent, dass diejenigen, die nicht die Treiber der Pandemie sind, mehr Möglichkeiten haben“, sagte Welzel mit Blick auf die neuen Regeln. Es seien „vertretbare“ Beschränkungen. „Wir haben heute mit Impfungen und Tests zwei wirksame Werkzeuge“, sagte er. Deswegen sei ein komplettes Herunterfahren wie noch im vergangenen Jahr nicht mehr nötig.

Die Verantwortung für die Einlasskontrollen liegen in erster Linie bei Händlern und Gastronomen, betonte Welzel. Das Ordnungsamt kontrolliere zudem stichprobenartig. „Es soll so schnell und so freundlich wie möglich kontrolliert werden“, sagte er mit Blick auf Beschwerden über Kontrollen in zwei Restaurants durch mehrere Mitarbeitende des Ordnungsamts.

Einkaufen

Um die Kontrolle der 2G-Regel für die Händlerinnen und Händler zu erleichtern, hat der Solinger Einzelhandel eine einheitliche Lösung mit Bändchen oder Stempeln erarbeitet, wie sie in dieser Woche bereits unter anderem in Hilden eingeführt worden war. Am Freitag genehmigte Dezernent Welzel ein entsprechendes Konzept des Werbe- und Interessensrings Solinger Innenstadt (W.I.R.), wie die Stadt mitteilte. Die Aktion soll starten, sobald Stempel und Bändchen verfügbar sind. Die Kosten für die Materialien übernimmt bis Ende des Jahres das Stadtmarketing, „um den Solinger Einzelhandel in der Corona-Situation zu entlasten“, hieß es in der Mitteilung.

Gegen Vorlage eines Impf- oder Genesenen-Nachweises gibt es in bestimmten Geschäften ein je nach Wochentag verschieden farbiges Bändchen ums Handgelenk. Alternativ wird ein Text in die Handinnenfläche gestempelt. Bändchen und Stempel werden laut Stadt in allen Stadtteilen akzeptiert. Die Ausgabestellen sowie die teilnehmenden Geschäfte sollen auf der Website der W.I.R., des Initiativkreises Solingen, der Stadt und auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden.

