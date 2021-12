Kandidaten der Landtagswahlen 2022 im Gespräch : „Ich plädiere für mehr Sicherheit“

Sebastian Haug, Kreisvorsitzender der Solinger CDU, wurde kürzlich in der Ohligser Festhalle zum Landtagskandidaten der Christdemokraten im Wahlkreis 33 nominiert. Foto: Peter Meuter

Solingen Der Landtagskandidat der Solinger CDU im Wahlkreis 33, Sebastian Haug, spricht über verstärkte Videoüberwachung, den Schuldenabbau, die Kultur, seinen Wahlkampf in Coronazeiten und einen weißen Wal.

Der Name Haug hat in der Solinger Lokalpolitik seinen Klang. Hat Ihr Vater Franz Sie indoktriniert, sich politisch zu engagieren – und das selbstverständlich in der CDU?

Haug Man könnte natürlich sagen, ich wäre ein biologischer Christdemokrat. Vorgegeben war jedoch nichts. Sicher haben wir in unserer Familie beim Abendessen auch über politische Themen gesprochen, und es hat mich brennend interessiert. Ich war vor meinem Studium aber nie Mitglied der Schülerunion oder der Jungen Union. Mein Vater hat mir auch weder die Juristerei noch die Politik empfohlen. Erst an der Universität Passau habe ich beim Ring Christlich-Demokratischer Studenten angefangen, mich politisch zu engagieren und bin auch RCDS-Vorsitzender geworden.

Info Seit 2004 in der Kommunalpolitik tätig Zur Person Sebastian Haug führt seit 2015 den CDU-Kreisverband Solingen und wurde gerade als Vorsitzender wiedergewählt. Der 47-Jährige engagiert sich seit 2004 in der Solinger Kommunalpolitik, zunächst in der Bezirksvertretung Gräfrath, seit 2009 dann im Stadtrat. Der ledige Rechtsanwalt sitzt dem Ausschuss für Kultur, Stadtmarketing und Tourismus vor und ist Mitglied im Beteiligungsausschuss. Der gebürtige Haaner, der in Gräfrath zur Grundschule ging und sein Abitur am Humboldtgymnasium ablegte, gehört dem Aufsichtsrat der Bergischen Symphoniker sowie der Gesellschafterversammlung des Kunstmuseums an und unterstützt in verschiedenen Funktionen das Zentrum für verfolgte Künste. Sein weiteres Engagement gilt unter anderem seiner Kirchengemeinde, der Verkehrswacht und der Eugen-Otto-Butz-Stiftung. Vor seinem Jura-Studium mit dem Wahlfach Europarecht und einer fachspezifischen Fremdsprachenausbildung studierte Haug für ein Semester Geschichte, Anglistik und Germanistik in Wuppertal.

Später haben Sie dann wie Ihr Vater in Solingen Politik gemacht.

Haug Es gab aber nur ein Amt, das sowohl mein Vater als auch ich ausgeübt haben: Wir waren beide Vorsitzende der CDU Gräfrath. Den Fraktionsvorsitz und das Amt des Oberbürgermeisters habe ich nie angestrebt.

Dafür streben Sie jetzt einen Sitz im Landtag an. Was reizt Sie an der Landespolitik?

Haug Wenn man sich mit Überzeugung engagiert, möchte man irgendwann auch über das unmittelbare Umfeld hinaus Verantwortung übernehmen, mitgestalten und etwas bewirken. Es ist keine Unlust an meinem Beruf als Rechtsanwalt, dass ich jetzt ein neues Kapitel beginnen will. Ich halte es auch für ganz wesentlich, dass ein Politiker das Berufsleben kennt.

Wie wollen Sie Ihre beruflichen Erfahrungen im Landtag nutzen?

Haug Meine großen Leidenschaften sind die Bereiche Justiz und Innenpolitik. Dazu passt meine berufliche Erfahrung. Insbesondere was die innere Sicherheit angeht, hat diese Landesregierung einen hervorragenden Job gemacht. Die Kriminalitätsrate ist gesunken, die Aufklärungsrate gestiegen, die personelle und materielle Ausstattung der Polizei hat sich enorm verbessert. Dies alles wird personifiziert durch Innenminister Herbert Reul, den ich sowohl politisch als auch persönlich besonders schätze.

Was lässt sich bei der inneren Sicherheit noch verbessern?

Haug Ich plädiere für eine Videoüberwachung auch an solchen Plätzen, die noch keine Kriminalitätsschwerpunkte sind, die es aber werden könnten. Dafür fehlen im Moment noch die rechtlichen Grundlagen.

Auf welchen anderen Gebieten muss sich Ihrer Meinung nach noch mehr tun?

Haug Beim Bürokratieabbau hat es schon acht Entfesselungspakete gegeben. Das begrüße ich sehr. Es lohnt sich wieder, in NRW zu investieren. Insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die unsere heimische Wirtschaft prägen, brauchen aber einen starken Fürsprecher in Düsseldorf. Auch die Verkehrspolitik ist auf einem guten Weg: Von dieser Regierung werden endlich die vom Bund für den Straßenbau bereitgestellten Mittel abgerufen; es wird wieder gebaut und schneller genehmigt. Ich möchte mich auch für die Solinger Kultur in Düsseldorf einsetzen. Sie ist für mich kein „Sahnehäubchen“, sondern ein Grundnahrungsmittel. Das Angebot an sogenannten weichen Standortfaktoren (KiTas, Schulen, Kultur, Sport etc.) bestimmt mit, wo Menschen ihren Wohnsitz wählen.

Wie denken Sie über den Klimaschutz?

Haug Die Bewahrung der Schöpfung und der verantwortungsvolle Umgang mit den natürlichen Ressourcen sind zutiefst christdemokratische Werte. Wir müssen jedoch ein positives Klima für den Klimaschutz und für Nachhaltigkeit schaffen. Das geht nicht nur mit der Verbotskeule. Ich möchte mich für eine Politik einsetzen, die auf Anreize setzt, die die Kreativität der Menschen belohnt, beispielsweise durch Steuererleichterungen oder durch Innovationspreise bei der Entwicklung umweltschonender Produkte und Verfahrensweisen.

Sie sind seit 2014 auch Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Befähigt Sie das, im Landtag etwas beim Thema Wohnungsbau auszurichten?

Haug Wohnungsbau ist ein ganz wesentliches landespolitisches Thema. Bei der Schaffung und Förderung insbesondere von bezahlbarem Wohnraum hat diese Landesregierung viel geleistet. Das Mietrecht ist jedoch Bundesrecht. Eine juristische Vorbildung ist aber mehr als hilfreich, um in der Innenpolitik tätig zu werden. Zu den miet- und WEG-rechtlich relevanten Bestimmungen in den Coronaschutzverordnungen oder zur Mieterschutz-Verordnung hätte ich ganz unmittelbar etwas beitragen können. Das wäre direkt aus der beruflichen Praxis gewesen.

Thema Ausfälle: Wie kann das Land Kommunen helfen, die immer tiefer im Schuldensumpf versinken?

Haug Grundsätzlich sind Kommunen wie Solingen auf Hilfe durch Bund und Land angewiesen. Noch ist mir die Landesregierung bei der Altschuldenregelung etwas zu zurückhaltend. Es muss aber gelten: Kommune, hilf dir selbst, dann hilft dir auch das Land. Die Erwartungshaltung gegenüber dem Land darf nicht als Entschuldigung für die „Methode Kurzbach“ herhalten: Im aktuellen Solinger Haushalt ist keine einzige Sparmaßnahme vorgesehen. Die Kommune muss eigene Anstrengungen unternehmen.

Indem sie die Steuersätze erhöht?

Haug Eine Anhebung des Gewerbesteuersatzes und der Grundsteuer B ohne eigene Sparanstrengungen kommt für uns nicht in Frage. Es ist darüber hinaus wichtig, dass Solingen nicht zur Schlafstadt und zum Anhängsel an die Rheinschiene wird. Wir müssen bei der Umwandlung von Gewerbeflächen etwa in Wohngebiete sehr restriktiv sein. Noch haben wir das Potenzial, ein Gewerbe- und Dienstleistungsstandort mit Zukunft zu sein.

Wird die Zukunft von alten weißen Männern gemacht? Als Bewerber für die Landtagskandidatur in Ihrem Wahlkreis gab es bei der CDU keine Frauen.

Haug Wir haben jetzt, Gott sei Dank, im Kreisvorstand und im Stadtrat auch mehrere junge Frauen. Für die Landtagskandidatur in meinem Wahlkreis haben sich aber zwei Männer beworben, während im städteübergreifenden Wahlkreis mit Wuppertal ja eine Frau nominiert wurde. Ich selbst mache voller Überzeugung Politik für Frauen und Familien, speziell für junge Familien.

Wie wollen Sie das Ihren potenziellen Wählern in Coronazeiten näherbringen?

Haug Ich möchte trotz der Pandemie mit so vielen Wählerinnen und Wählern wie möglich in persönlichen Kontakt kommen. Ich möchte anklopfen und mich vorstellen, damit habe ich in drei Kommunalwahlkämpfen sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich gehe dahin, wo die Menschen sind – jetzt eben mit Maske und anderthalb Metern Abstand. Und sobald es möglich und vertretbar ist, werden wir wieder eigene Veranstaltungen wie das Business Breakfast, das Hoffest, unseren Jahresempfang oder die früher von mir organisierten Wanderungen zu wichtigen Stadtplanungs- und Entwicklungsprojekten in Solingen durchführen. Natürlich werden darüber hinaus soziale Medien immer wichtiger – in unserem täglichen Leben und auch im Landtagswahlkampf. Ich bin auf Facebook aktiv, ein Instagram-Account folgt.

Falls Sie gewählt werden: Kann man Rechtsanwalt oder Landtagsabgeordneter im Nebenjob sein? Und würden Sie Vorsitzender im Kreisverband bleiben?

Haug Der Vorsitz und ein Landtags- oder Bundestagsmandat vertragen sich, wie viele Beispiele aus anderen Kommunen zeigen. Über mein Ratsmandat soll im Fall einer erfolgreichen Kandidatur für den Landtag die Fraktion in Solingen entscheiden. Was den Beruf angeht: Es gibt Kollegen, die noch in Teilzeit anwaltlich tätig sind, was ich allerdings als schwierig ansehe. Es gibt keinen Zweifel, dass das Landtagsmandat absoluten Vorrang hat.

Was macht der Privatmann Sebastian Haug, wenn ihm etwas Freizeit bleibt?

Haug Ich höre sehr gerne klassische Musik von Bach bis zur Spätromantik und lese am liebsten geschichtliche Bücher, komme aber eigentlich nur in den Ferien dazu. Im letzten Urlaub war es ein Band über die amerikanische Revolution, im nächsten soll es eine Biografie von Charles de Gaulle sein. Ich bin aber auch ein großer Böll-Fan, mag Victor Hugo und habe durch Hermann Melville wieder zum Lesen von Romanen gefunden. Bei der von der Stadtbücherei geplanten und wegen der Corona-Auflagen abgesagten Veranstaltungsreihe mit Lieblingsbüchern hätte ich aus „Moby Dick“ vorgelesen.

An welchem Urlaubsort würden Sie am liebsten das nächste geschichtliche Werk lesen?