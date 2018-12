Originelle Bescherung: „Zeitgeschenke“ bei der Rommerskirchener Tafel

Rommerskirchen Bei der Rommerskirchener Tafel fand schon am Freitag die Weihnachtsbescherung statt: Ein besonders interessantes Geschenk sind – noch zu erfüllende – „Zeitwünsche“.

Dieser Wunsch wird insbesondere, aber beileibe nicht nur von Alleinstehenden ohne Familienmitglieder geäußert. Für das Caritashaus St. Elisabeth wie für den Seniorenpark Carpe Diem gab es am Weihnachtswunschbaum im Rathaus jeweils zehn Karten. Die meisten davon waren am Freitag vergriffen: Diese Karten sollen ausgefüllt an die beiden Einrichtungen zurückgehen und gelten als „Bereitschaftserklärung“ der Absender, Zeit mit älteren Menschen zu verbringen.

Mit der weihnachtlichen Bescherung richtet sich der Blick auch auf das neue Jahr, in dem die Tafel ein kleines Jubiläum feiern kann. Im Mai nämlich jährt sich ihre Gründung zum zehnten Mal. Voraussichtlich wird das Jubiläum mit einem Kunden-Tafelfest gefeiert, wie Heike Hendrich sagt. Schon zu Jahresbeginn stehen bei der Tafel Vorstandswahlen an, bei denen das Führungsduo Hendrich/Hauser ebenso wie die anderen Vorstandskollegen erneut kandidieren wird. „Ich bin voll berufstätig und ohne das Team könnte ich diese Aufgabe gar nicht wahrnehmen“, sagt Heike Hendrich, die im Juni 2009 zur Tafel stieß und seit Januar 2013 deren Vorsitzende ist. Anja Hauser ist bei der Tafel seit November 2009 aktiv: Auf deren Arbeit war sie durch einen Artikel in der NGZ aufmerksam geworden. „Ein Rädchen greift ins andere. Jeder weiß, was er zu tun hat“, lobt sie das Klima bei der Tafel.