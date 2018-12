Solidarität: LVR: Grüne unterstützen Feldbahnmuseum in Oekoven

LVR: Grüne unterstützen Feldbahnmuseum in Oekoven

Oekoven Martin Kresse, Rolf Fliß und Rolf Beu von Bündnis 90/Die Grünen waren gestern zu Besuch in Oekoven.

Um ihre Solidarität mit dem durch seine mehr als halbjährige Stilllegung durch den Rhein-Kreis Neuss in seiner Existenz bedrohten Feldbahnmuseum zu bekunden, statteten ihm gestern drei Mitglieder der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbands Rheinland einen Besuch ab. Martin Kresse, kreisweit bekannter Grünen-Politiker aus Korschenbroich, wurde von Rolf Fliß und Rolf Beu begleitet. Fliß ist in der Kommission Regionale Kulturförderung im LVR aktiv und Vorsitzender des Umweltausschusses, während Rolf Beu Mitglied im LVR - Kulturausschuss ist.