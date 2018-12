Rommerskirchen- Ehemalige Gärtnerei : Weihnachtspremiere im Dorfcafé in Widdeshoven

Weihnachtspremiere im Dorfcafé in Widdeshoven

Widdeshoven Dass sich das Dorfcafé auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Olligs auch für stimmungsvolle Weihnachtsfeiern eignet, zeigte sich jetzt bei der diesbezüglichen Premiere.

Bei diesem Gesang ließ sich auch der Nikolaus nicht lange bitten und fand den Weg über den dunklen Hof in das hell erleuchtete Café. Rechtsamtsleiter Gregor Küpper, der diese Rolle beim Weihnachtsmarkt mit Bravour spielte, war kurzfristig verhindert und kam so um das Erlebnis, den „echten“ Nikolaus persönlich kennen zu lernen. So gab es noch ein kleines Geschenk für kleine und größere Kinder. Einen hell erleuchteten Weihnachtsbaum gab es natürlich auch.