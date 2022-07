Neue Spielmöglichkeiten : Rommerskirchen möbelt seine Spielplätze auf

Zuständig für die Plätze: Tiefbauamtsleiter Reimert. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Rommerskirchen Am Albrecht-Dürer-Weg und am Kiefernweg hatte es Sachbeschädigungen gegeben. Die Verursacher konnten bis jetzt nicht ermittelt werden. Nun wird ausgebessert – was alles getan wird.

Von Stefan Schneider

Die Gemeinde bleibt bei ihren Spielplätzen am Ball. Zurzeit laufe die jährlich anstehende Hauptuntersuchung, wie Rommerskirchens Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert auf Anfrage berichtet. Ziel ist es, die Spielplätze in einem sicheren, aber auch für die Nutzer attraktiven Zustand zu halten. Deshalb gibt es immer wieder Ergänzungen oder Ersatz für ausgediente Geräte. Zur Wartung gehört auch, dass der Sand in den Sandkästen hygienisch bleibt. Die Reinigung erfolgt nach einem bestimmten Turnus; sie sei beauftragt und werde in Kürze erledigt, so Reimert. Für den Freundschaftspark sei eine Kleinkinderspielanlage bestellt worden. „Aber aufgrund der derzeit langen Lieferzeiten wird die Montage leider erst nach den Sommerferien erwartet“, berichtet der Tiefbauamtsleiter. Die Natur im Park hat er ebenfalls im Blick: Es wurde eine Blühwiese angelegt.

Ärgerliche Vorkommnisse hatte es im Frühjahr auf den Spielplätzen an der Albrecht-Dürer-Allee und am Kiefernweg gegeben. Dort wurden Vandalismusschäden festgestellt. Auf den Kosten bleibt die Gemeinde bzw. der Steuerzahler wohl sitzen. Denn die Verursacher waren nicht zu ermitteln. Die Reparaturen seien erfolgt, sagt Reimert. Für den Spielplatz am Hermann-Spies-Weg hat die Gemeinde auf Wunsch einer Elterninitiative eine Kletterinsel und eine Balancierpiste angeschafft worden, Auf dem Areal sollen außerdem im Herbst noch zwei oder drei neue Bäume gepflanzt werden. Der Spielplatz im Bereich Tulpenweg/Fliederweg wurde mit einer Sitzgruppe ergänzt. Auf vielen Spielplätzen, u.a. am Sebastianustraße und am Hermann-Spieß-Weg, wurden kleinere Reparaturen durchgeführt. Am neuen Fest- und Bürgerplatz Rommerskirchen entstehen unter anderem ein Spielplatz und ein Beachvolleyballfeld.