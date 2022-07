Neue Kartenfunktion „Look Around“ : Apple zeigt die Straßen im Rhein-Kreis Neuss bis ins kleinste Dorf

Foto: Screenshot/Apple 11 Bilder So zeigt Apple die Straßen im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Mit „Look Around“ bietet die App Apple Maps einen digitalen Rundgang bis ins kleinste Dorf und positioniert sich so als Alternative zu „Google Street View“. Was es in Neuss und im Rhein-Kreis zu sehen gibt und wie sich Hausbesitzer gegen die Aufnahmen schützen können.