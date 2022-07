Ralf Hoffmann aus Rommerskirchen : Der „Dorfsheriff“ geht in den Ruhestand

Auf zu neuen Ufern: Die Polizeiuniform hat Ralf Hoffmann schon abgegeben. Fast 14 Jahre war er der Bezirksbeamte für Rommerskirchen. Foto: Wolfgang Walter

Rommerskirchen „Bekannt wie ein bunter Hund“: Auf Ralf Hoffmann trifft diese Redensart in Rommerskirchen ganz sicher zu. Fast 14 Jahre war er als Bezirksbeamter in der Gemeinde tätig. Seine Nachfolge tritt am kommenden Montag eine Frau an.