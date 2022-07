Freizeitangebot für Ältere : Drei Fahrten für Senioren in Rommerskirchen

Rommerskirchen Nach der langen coronabedingten Pause organisiert die Gemeinde wieder die beliebten Touren, die stets auf großen Zuspruch treffen. Diesmal ist das Ziel Nettetal.

Erstmals seit 2019 wird es in diesem Sommer wieder eine Seniorenfahrt der Gemeinde Rommerskirchen geben. Zuletzt hatte Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. De facto sind es drei (Halb -)Tagestouren, die am 18. und 23. August sowie am 6. September per Bus ins „Restaurant am Krickenbecker “ in Nettetal führen. Eingeladen sind wie immer alle Einwohner und Einwohnerinnen ab 70 Jahre. Dies gilt – unabhängig vom Alter – auch für die jeweiligen Ehe- und Lebenspartner und -partnerinnen. Sonstige Begleitpersonen können nur mitfahren, soweit dies aufgrund einer Gehbehinderung oder einer anderen gesundheitlichen Einschränkung dringend notwendig ist, teilt die Gemeindeverwaltung mit.