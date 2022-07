Partylocation in Rommerskirchen : Neue Grillhütte in Nettesheim kurz vor der Fertigstellung

Nettesheim Die alte Grillhütte war ausgesprochen beliebt als Ort für die verschiedensten Feierlichkeiten. Nun geht die Party-Geschichte in neuen Räumen weiter.

Seit den 1980er Jahren dürften hier viele hundert Partys gefeiert worden sein, bis die in die Jahre gekommene Grillhütte am Nettesheimer Sportplatz im November 2021 abgerissen wurde. Die Erfolgsgeschichte der viel genutzten Partylocation wird sich fortsetzen: In diesen Tagen nämlich hat der Endausbau der neuen Grillhütte durch die Dormagener Fachfirma Hüsges begonnen. Nach den Worten von Daniela Parente, Leiterin der Bauverwaltung im Rathaus, ist in der zweiten Augusthälfte mit der Fertigstellung zu rechnen. Nach der dann noch nötigen Abnahme durch die Bauaufsicht könnte noch in diesem Jahr die erste Grillparty starten.