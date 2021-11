Streit eskaliert : Frau aus Rommerskirchen mit Messer verletzt

Oekoven Am Freitagnachmittag, 12. November, soll ein Streit zwischen einer 52-jährigen Rommerskirchenerin und zwei jungen Männern eskaliert sein.

Die Frau gab laut Polizeibericht an, mit ihrem Hund auf der Antoniusstraße spazieren gegangen und dort mit zwei ihr unbekannten, männlichen Personen verbal in Streit geraten zu sein. Plötzlich habe einer der beiden sie mit einem messerähnlichen Gegenstand am Unterarm verletzt. Anschließend seien die Männer in Richtung Anstel geflüchtet und hätten sich zunächst in einem Gebüsch versteckt. Eine direkt eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg.