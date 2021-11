Geschichte in Rommerskirchen : Stolperstein und Fußmarsch erinnern an jüdische Opfer

Der neue Stolperstein in Nettesheim ist Ilse Kaufmann gewidmet, die im Alter von nur 17 Jahren ermordet wurde. Foto: Dieter Staniek

Rommerskirchen Anlass war der 83. Jahrestag der Reichspogromnacht im November 1938. Kurz danach war die Rommerskirchener Familie Kaufmann von den Nationalsozialisten ermordet worden.

Mit zwei Veranstaltungen wurde in Rommerskirchen der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 gedacht. So verlegte der Historiker Josef Wißkirchen in Nettesheim auf Initiative des Vereins „Heimat + Historie NE-BU 962“ um Kathi Schmitz und Walter Giesen gemeinsam mit Bürgermeister Martin Mertens einen Stolperstein des Kölner Bildhauers Gunter Demnig. Demnig ist als Initiator der Stolperstein-Verlegungen europaweit bekannt geworden. Unterdessen fand auf Vorschlag des Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen ein überparteilicher Gang vom Jüdischen Friedhof in Butzheim bis zum Lommertzweg stattfand, wo sich die Synagoge befand, die am 9. November 1938 zerstört wurde.

Den Stolperstein in Nettesheim verlegte Wißkirchen in Absprache mit Gunter Demnig. Der hatte 1996 damit begonnen, mit diesen Steinen an Menschen zu erinnern, die von den Nationalsozialisten deportiert und zumeist ermordet worden waren. Inzwischen gibt es mehr als 75.000 solcher Steine in fast 1300 deutschen Kommunen und in 24 europäischen Staaten.

Der Stein an der Martinusstraße ist für Ilse Kaufmann bestimmt, die dort bis 1938 mit ihren Eltern und vier Geschwistern gelebt hat. Gedenksteine für ihre und andere in der Nachbarschaft lebende jüdische Familien hatte Demnig bereits 2008 auf Betreiben von Peter Emunds und Matthias Kratz an der Martinusstraße verlegt. Das Schicksal der zeitweilig von ihrer Familie getrennten, nur 17 Jahre alt gewordenen Ilse Kaufmann konnte Wißkirchen erst Jahre später aufklären. Die Kaufmanns mussten nach dem Novemberpogrom in Köln Zwangsarbeit leisten. Am 20. Juli 1942 wurden sie per Zug nach Minsk deportiert und mit mehr als 1100 anderen Juden am 24. Juli 1942 ermordet.

Martin Mertens verwies erinnerte daran, dass das Pogrom 1938 nicht von „braunen Marsmenschen“ verübt wurde. Das Haus der Kaufmanns wurde von vier jungen Männern aus Nettesheim-Butzheim verwüstet, wie Zeitzeugen berichteten. Eine Wiederholung der Schrecken des Holocaust sei keineswegs undenkbar, betonte der Bürgermeister. Daher sei es wichtig, sich antisemitischen Tendenzen stets entgegenzustellen.

