Rommerskirchen setzt Planung fort : Weihnachtsmarkt läuft am dritten Adventssonntag

Rommerskirchen Für den 12. Dezember haben 21 Anbieter zugesagt. Ein Rest Unsicherheit, ob die Veranstaltung stattfinden kann, bleibt coronabedingt bestehen. Was geplant ist.

Es geht nur um einen Tag, doch der soll gerade für möglichst viel Freude bei den Menschen in der Gemeinde sorgen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Lage seit über anderthalb Jahren angespannt. Deshalb setzen die Verantwortlichen im Rommerskirchener Rathaus auch alles daran, dass in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt am dritten Adventssonntag (12. Dezember) auf dem Markt wieder stattfinden kann. 2020 war das coronabedingt nicht möglich gewesen. Eine gewisse Unsicherheit lässt sich aber angesichts der Lage nicht ausräumen, sagt Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens: „Die am 12. Dezember aktuelle Corona-Schutzverordnung müssen wir natürlich berücksichtigen und beachten.“ Entsprechend stehen mögliche Zugangsbeschränkungen (2G oder 3G) noch nicht fest.

Nichtsdestotrotz sind die Planungen für den Weihnachtsmarkt laut Gemeindesprecher Sebastian Meurer schon weit fortgeschritten. Die für die Veranstaltung benötigten Buden sind organisiert, so dass die mindestens 21 Aussteller, die bislang zugesagt haben, nicht um ein Dach über dem Kopf bangen müssen. Auch die Gemeinde selbst tritt als aktiver Teilnehmer in Aktion. Sie bestückt zwei Glühweinbuden. Der Bürgermeister betont, dass dabei auf besondere Hygiene geachtet wird: „Wir setzen eine Industriespülmaschine ein.“

Die anderen Stände sind ebenfalls zu einem guten Teil in Rommerskirchener Hand. So will die Feuerwehr Reibekuchen backen, das örtliche Schnellrestaurant „Cagras Paradies“ möchte türkische Spezialitäten anbieten. Für die Liebhaber von Fisch soll es einen Stand geben, an dem Flammlachs verkauft wird. Grillexperte Markus Roesgen will den Freunden deftiger Fleischgerichte zu ihrem Recht verhelfen.