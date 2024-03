Tat in Bonn 18-Jähriger mit Schlagstöcken und Messer attackiert

Ein 18-Jähriger ist in Bonn von Unbekannten mit Schlagstöcken attackiert und mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der junge Mann bisherigen Ermittlungen zufolge an einem Treppenabgang im Stadtzentrum von sechs bis acht Männern attackiert. Sie sollen Schlagstöcke eingesetzt haben. Einer der Unbekannten habe dann mit einem Messer auf ihn eingestochen. Dann seien die Angreifer davongelaufen. Der 18-Jährige erlitt mehrere Stichwunden am Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht.