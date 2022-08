Open Air in Remscheid : Beatrice Egli begeistert Fans beim Eventgarten

Open Air in Remscheid

Schlagersternchen Beatrice Egli kann sich über eine treue und textsichere Fangemeinde freuen – auch in Remscheid. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Der Schweizer Schlagerstar Beatrice Egli hat am Samstag bei seinem Auftritt im Eventgarten für Stimmung und ­Fanfurore gesorgt. Zuvor hatte die Remscheiderin Pia-Sophie Remmel ihren Auftritt im Vorprogramm souverän und professionell gemeistert.

Aufgeregt und voller Vorfreude tippelt ein junges Paar um einen Stehtisch im hinteren Bereich des Eventgartens auf und ab, schaut sich um, blickt auf die Uhr. Vor der Bühne haben es sich bereits zahlreiche Besucher in den Liegestühlen auf dem Strandabschnitt mit Cocktails gemütlich gemacht, plaudern und knipsen Selfies.

Das Remscheider Gesangstalent Pia-Sophie Remmel, die ebenso wie Beatrice Egli durch ihre Teilnahme in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde, hat seinen Auftritt im Vorprogramm der Schweizer Sängerin bereits absolviert und die Besucher musikalisch auf den Schlagerabend eingestimmt. Ein erwartungsvolles Kribbeln liegt in der Luft. „Wann kommt denn Beatrice?“, fragt die junge Frau ihren Partner, der nur mit den Schultern zuckt.

Ein fataler Fehler, wie sie binnen weniger Minuten feststellen würde. Wie eine Lawine stürzen die eingefleischten Egli-Fans von allen Seiten des Geländes vor die Bühne, jubeln und singen inbrünstig mit. Eigentlich ein gutes Zeichen für einen vielversprechenden Konzertabend, doch da hatte Egli die Rechnung ohne den Wirt, in diesem Fall ohne die Konzertbesucher in den Liegestühlen vor der Bühne gemacht.

Nach dem ersten Lied rudert Egli also zurück. „Oh, ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht. Eure bösen Blicke haben mich getroffen“, äußert sie in Richtung der Liegestuhlfraktion. „Ich muss euch bitten, euch ein bisschen seitlicher hinzustellen. Wenn ihr nach vorne kommt, dürft ihr den Leuten in den Liegestühlen natürlich nicht die Sicht versperren“, erklärt sie ihren eingefleischten Fans vor der Bühne.