Party-Stimmung und Friedenswunsch : Helene Fischer gibt Mega-Konzert bei strömendem Regen

München Vor der Rekordkulisse von 130.000 Fans hat sich Schlagerkönigin Helene Fischer in München auf der Bühne zurückgemeldet. Das Publikum feierte bei strömendem Regen und die Sängerin freute sich über „viele magische Momente“. Es war ihr einziges Konzert in diesem Jahr.

Monatelang kaum Regen. Und dann schüttet es über dem Münchner Messegelände wie aus Kübeln – ausgerechnet als Schlagerstar Helene Fischer am Samstagabend zum spektakulären Open-Air lädt. 130.000 Fans trotzen dem miesen Wetter und lassen sich die Laune nicht verderben. Als die Sängerin auf der riesigen Bühne auftaucht, ist der Jubel groß und sogar die Sonne zeigt sich noch für einige Augenblicke. „Ich hab' gedacht mein Herz zerspringt in 1000 Teile“, sagte Helene Fischer angesichts der Menschenmasse. „Das ist das, was ich so lange vermisst habe.“ Es ist der erste große Live-Auftritt der 38-Jährigen nach einer Pause.