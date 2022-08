Einsturzgefahr : Mann kracht mit Auto in Hotel am Münchner Flughafen

Am Flughafen in München ist ein Auto in ein Hotel gekracht. Foto: dpa/Armin Weigel

Hallbergmoos Am Sonntagmorgen ist ein Mann mit dem Wagen eines Bekannten in ein Hotel am Münchner Flughafen gefahren. Zuerst wurde Einsturzgefahr vermutet und das Hotel wurde evakuiert.

Mit dem Auto eines Bekannten ist ein Mann am Münchner Flughafen in ein Hotel gekracht. Dieses wurde danach am Sonntagmorgen evakuiert, weil eine Einsturzgefahr vermutet worden war, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Das Technische Hilfswerk gab allerdings kurz darauf die Entwarnung: Die Statik sei durch den Unfall nicht betroffen.

Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen seien nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt worden, hieß es. Der Mann habe vermutlich betrunken am Steuer gesessen. Das Auto, das einem Bekannten von ihm gehöre, habe er entwendet.

(boot/dpa)