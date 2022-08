Am Samstagabend, 20. August, gab Helene Fischer ihr einziges Konzert in Deutschland in diesem Jahr und feierte damit ihr Comeback nach der Corona-Pause. Bei ihrem Open-Air Auftritt in der Messe München begeisterte sie Tausende Fans, die trotz strömenden Regens feierten, mitsangen und Spaß hatten. Die Bilder vom Konzert.