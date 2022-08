Unfall in Baden-Württemberg : Bus stürzt über Abhang gegen Discounter – drei Verletzte

Unfall in Baden-Württemberg

Der hintere Teil eines Busses hängt an einer Mauer, der vordere Teil landete in der Fassade eines Discounters. Foto: dpa/Schulz

Herrenberg Ein Bus ist nach einem Zusammenprall mit einem Wohnmobil in Baden-Württemberg einen Abhang herabgerutscht und gegen eine Supermarktfassade gekracht – mit dem hinteren Teil aber oben an einer Mauer hängengeblieben.

Der 72-jährige Busfahrer wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht und am Abend operiert, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall passierte, kurz nachdem der Bus am Freitag in Herrenberg bei Tübingen den Busbahnhof verlassen hatte. Das Fahrzeug durchbrach einen Zaun und rutschte eine rund acht Meter tiefe Böschung hinunter, bevor es an der Außenwand des Lebensmitteldiscounters zum Stehen kam. Die Front wurde zertrümmert. Mit Kränen sollte das Wrack geborgen werden.