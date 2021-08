Remscheider in Wuppertal verunglückt : Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Remscheider in Wuppertal verunglückt

Remscheid/Wuppertal Bei einem Unfall auf der L 81 in Wuppertal-Beyenburg hat ein Motorradfahrer aus Remscheid am Freitag schwere Verletzungen erlitten.

Der 29-Jährige war der Polizei zufolge mit seiner Honda gegen 19 Uhr in Richtung Windfoche unterwegs gewesen, als er in Höhe der Straße In der Heye die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.