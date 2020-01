Justizvollzugsanstalt in Lüttringhausen : Angriffe in der JVA – Leiterin warnt vor Hysterie

Die JVA Remscheid an der Masurenstraße. Foto: Körschgen, Jürgen (jko)

Lüttringhausen Neun schwere Attacken hatte es im vergangenen Jahr in den Justizvollzugsanstalten des Landes gegeben, zwei davon in der JVA an der Masurenstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Es hatte in den Wochen zuvor Anzeichen gegeben. Der Mann war unruhig und wegen depressiver Stimmungsschwankungen in ärztlicher Behandlung. An diesem Tag hatte er seine Medikamente im Lazarett abgeholt und nach dem Einschluss in der Zelle auf den Knopf gerückt, der den JVA-Bediensteten per Lichtzeichen signalisiert: Bitte aufschließen – ich habe ein Anliegen. Das ist Routine im Knast und nichts, weswegen man hätte misstrauisch werden müssen. An diesem Tag jedoch lief es anders.

Gleich nach dem Öffnen der Türe wurde der JVA-Bedienstete von einem Faustschlag im Gesicht getroffen. Zuvor hatte es einen ähnlichen Fall gegeben – auch da war es ein Schlag mit der Faust und auch dieser Täter litt unter einer psychischen Erkrankung. Das Opfer, ebenfalls ein JVA-Bediensteter, war wegen einer geschwollenen Nase zwei Tage krankgeschrieben.

Diese beiden Fälle verbergen sich hinter dem, was das NRW-Justizministerium kürzlich in einem schriftlichen Bericht veröffentlicht hat. Neun schwere Attacken hatte es 2019 in den Justizvollzugsanstalten des Landes gegeben, zwei davon in der JVA an der Masurenstraße. Dennoch warnt Anstaltsleiterin Katja Grafweg vor überzogener Hysterie: „Das ist nichts, was das Berufsbild des JVA-Bediensteten maßgeblich bestimmt.“ Man habe es in einer JVA auf engstem Raum mit Menschen zu tun, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden würden. Viele seien psychisch auffällig – in einem der beiden eingangs erwähnten Fälle sitze der Täter zudem eine lange Haftstrafe ab. Der Mann sei gleich nach dem Faustschlag in die psychiatrische Abteilung des Justizvollzugskrankenhauses verlegt worden. Auch der andere Insasse, der unvermittelt mit der Faust zugeschlagen hatte, musste die Zelle wechseln. „Nach einem solchen Vorfall ist die Vertrauensbasis zerstört“, sagt Grafweg.

Um sich in kritischen Situationen verteidigen zu können, würden die Beamten einmal in der Woche gezielte Deeskalationsstrategien einüben. Hinzu komme das Training von Sicherheitstechniken zu Abwehr von Angriffen. Außerdem gebe es Schutzkleidung, die sich Bedienstete anziehen könnten. „Randaliert jemand schon vor dem Aufschluss in seiner Zelle, können sich die Mitarbeiter damit schützen“, sagt Grafweg. Eines sei jedoch klar: Ist eine Situation eskaliert, wird der Gefangene innerhalb der Anstalt und schlimmstenfalls in eine andere JVA, oder auch in die Psychiatrie des Justizvollzugskrankenhauses verlegt. Anders könne man dem Vertrauensmissbrauch nicht begegnen.