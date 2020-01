VHS-Programm in Remscheid : Pflegekurs für den modernen Mann

Clint Eastwood hielt lange Zeit nicht viel von Gesichtspflege. Die VHS will das Thema an den Mann bringen. Foto: dpa/Jordan Strauss

Remscheid Am Montag startet das neue Semester der Volkshochschule. Neben den Klassikern in den verschiedenen Bereichen gibt es auch immer wieder Neuheiten. Gesundheitsthemen sind zurzeit besonders im Trend.

Kurse Insgesamt stehen im neuen Programm der Volkshochschule 310 Kurse. Sprachunterricht in Englisch ist immer noch am meisten gefragt. 5000 Teilnehmer zählt die VHS pro Jahr. Anmelden kann man sich im Kommunalen Bildungszentrum an der Scharffstraße und online unter: www.vhs.remscheid.de

Für Clint Eastwood kommt der Kurs „Der moderne Mann“ leider zu spät. Der Darsteller von „Dirty Harry“, der sich lange Zeit rühmte, es sei unmännlich, mit Sonnencreme im Gesicht auf einem Pferd durch die Felder in Kalifornien zu reiten, hat im Alter von 89 Jahren ein von Falten zerschlissenes Gesicht, Hautkrebs inklusive. Sladjana Krause vermittelt in ihrem Kurs für Männer die Grundlagen der Gesichtspflege und zeigt die Tricks, wie man die Unebenheiten auf eine natürliche Art und Weise kaschieren kann. Eastwood hat übrigens seine falsch verstandene Männlichkeit in punkto Gesichtscreme als Fehler eingestanden. (Sa. 6. Juni, 27,25 Euro)

In den Bestsellerlisten der Buchhändler halten sich seit langer Zeit Titel wie „Darm mit Charme“ von Giulia Enders oder „Ernährungskompass“ von Bas Kast. In dem VHS-Kurs 33050 erhält man Basiswissen über das gesunde Leben. Torsten Salomon legt dabei den Schwerpunkt auf die Ernährung, die einen entscheidenden Einfluss auf den Darm habe. Zu seinen sechs Säulen gehören Essen, Trinken, Pflegen, Schlafen, Bewegung und Umfeld. (Sa. 14. März, 10 bis 12.15 Uhr, 15 Euro).

Dararat Knorrenschild lebt noch nicht lange in Remscheid. Sie besucht einen Intergrationskurs der VHS. Dabei stellte sich heraus, dass sie in ihrer Heimat Ausbilderin für Köche war. Warum nicht einen Kochkurs anbieten, der die bekanntesten Rezepte der thailändischen Küche vorstellt? Wer daran teilnehme will, bringt eine Schürze, eine Frischhaltebox und ein paar Englisch-Kenntnisse mit. Denn Dararat Knorrenschild ist der deutschen Sprache noch nicht so mächtig. Gekocht wird auf Englisch. (Mi. 5. Februar, 18 Uhr bis 20 Uhr, 20 Einheiten, 58 Euro).