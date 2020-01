Modernisierung in Reinshagen : Stadionumbau in der Warteschleife

Stadionumbau in der Warteschleife

Modernisierung in Reinshagen

Reinshagen Einen Teil der Kosten für die millionenschwere Aufwertung des Stadion Reinshagen sollen die ansässigen Vereine tragen. Per Eigenleistung oder mit Bargeld? Bei diesem Thema gibt es weiterhin keine Lösung.

Der dort vorhandene Kunstrasenplatz soll so umgewandelt werden, dass hier künftig die Hockeyspieler des Reinshagener Turnerbundes beste Bedingungen vorfinden. Auch die Fußballer des VfB Marathon werden hier kicken können. Der umgewandelte Tennenplatz soll den Footballern vom AFC Remscheid Amboss und den Fußballern vorbehalten sein. Diese Lösung, 500.000 Euro teurer als eine zweite vorgeschlagene Variante, sei im vergangenen Jahr auch zur Überraschung des Sportamtes von der Politik einstimmig beschlossen worden, berichtete Amtsleiter Martin Sternkopf im BM-Gespräch.

Der Bauzeitenplan , so der Wunsch, soll so geregelt werden, dass die Vereine wenig Ausfallzeiten haben. Markus Dobke vom Sportamt versprach, die Vereine ins Boot zu holen.

Bevor es jedoch mit den Arbeiten losgehen kann, muss die Frage der Eigenbeteiligung geklärt werden. Und das gestaltet sich schwierig, wie sich am Mittwochabend im Sportausschuss zeigte. Die Vereine stünden zu ihrem Teil des Gesamtgeschäfts, sagte Sportbund-Geschäftsführerin Daniela Hannemann der BM. Auch der Wille zur Zusammenarbeit untereinander sei da. „Das läuft sehr harmonisch.“

VHS-Programm in Remscheid

VHS-Programm in Remscheid : Pflegekurs für den modernen Mann

JVA in Remscheid

JVA in Remscheid : Strafbefehl für 0,01 Gramm Marihuana

Der Vergleich mit früheren Kunstrasenprojekten in Remscheid funktioniert aus Sicht des Sportbundes nicht. Anders als etwa in Bergisch Born, wo ein Mix aus Barzahlung und Muskelhypothek die Lösung brachte, seien die Vereine in Reinshagen nicht Pächter der Anlage. Das ändere die Ausgangslage deutlich. „Die Vereine wollen nicht den Schwarzen Peter haben“, wirbt Daniela Hannemann um Verständnis. Im Vergleich zum Gesamtvolumen des Umbaus sei die Summe, um die es geht, zwar klein. Gleichwohl stelle es einige der Vereine doch vor große Probleme.