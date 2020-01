Sportstätten in Remscheid : Wunschlos unglücklich

Meinung Remscheid Remscheid investiert viel Geld in seine Sportstätten. In der Sportpolitik ist die Stimmung gleichwohl dauerhaft angespannt.

Mehr als zwei Millionen Euro will die Stadt in die Modernisierung der Sportanlage in Reinshagen investieren, deutlich mehr als zunächst anvisiert. Im Bestreben, die Wünsche aller sechs dort heimischen Vereine zu berücksichtigen, wurde noch mal deutlich nachgelegt. Der Rat hatte am Ende die Auswahl zwischen zwei Varianten und wählte die bessere und 500.000 Euro teurere. 2018 wurde am Röntgen-Gymnasium eine moderne Dreifach-Halle eingeweiht, die Schule und Vereine gleichermaßen nutzen. In der Innenstadt ist eine weitere in Planung.