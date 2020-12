Einsatz in Remscheid : 34-Jähriger bedroht Polizisten mit Messer

Einsatz in Remscheid

Honsberg Am Donnerstag hat ein 34-jähriger Mann in der Seestadt auf dem Berge einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Er zeigte sich gegen 10.50 Uhr nach einer familiären Auseinandersetzung aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizisten, indem er sie mit einem Messer bedrohte

Schließlich zog er sich in seine Wohnung an der Humboldtstraße in Honsberg zurück. Um eine weitere Gefahr für die Anwohner ausschließen zu können, mussten Spezialkräfte eingesetzt werden, die den Remscheider schlussendlich überwältigten. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, erklärt die Polizei.