An der Rheinpromenade erwischt : 19-Jähriger verletzt zwei Polizisten

An der Rheinpromenade erwischt

EMMERICH Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei am frühen Samstagmorgen einen 19-Jährigen, der ein Restaurant an der Promenade besprühte. Bei seiner Festnahme verletzte der junge Mann zwei Polizisten.

(RP) Am Samstagmorgen gegen 1,55 Uhr wurde ein 19- jähriger Mann aus Emmerich auf frischer Tat von einer Polizeistreife ertappt, als er gerade ein Restaurant an der Rheinpromenade mit einem Graffiti besprühte. Nach kurzer Flucht konnte der junge Mann gestellt und zunächst festgenommen werden. Bei der Festnahme leistet der 19-Jährige Widerstand, wobei eine 24-jährige Polizeibeamtin und ein 36-jähriger Polizeibeamter verletzt wurden. Der Polizeibeamte verblieb weiter im Dienst, wohingegen die Polizeibeamtin aufgrund einer Verletzung an der Hand nicht mehr dienstfähig war.