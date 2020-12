Remscheider vor Gericht : Angeklagtem droht lange Haftstrafe

Remscheid Für die Eltern war es ein normaler Kegelabend. Für den anfangs achtjährigen Sohn wurden die Besuche beim Bekannten seines Vaters zum Martyrium.

Nun hat der Prozess vor dem Wuppertaler Landgericht begonnen und die Öffentlichkeit wurde schon vor der Anklageverlesung ausgeschlossen. Was genau im Jahr 2015 begonnen und bis zum Juni 2020 in der Wohnung des Remscheiders stattgefunden haben soll, dürfte ohnehin nichts sein, was im Detail öffentlich ausgebreitet werden sollte. Einiges ist jedoch bereits im Vorfeld der Verhandlung aus Ermittlerkreisen „durchgesickert“. So soll der Angeklagte den Jungen unter anderem beim Urinieren fotografiert und die Bilder über einen Messengerdienst verschickt haben. Dazu soll er seine Taten aufgenommen und über die Social-Media-Plattform „Instagram“ verbreitet haben. Das zu Facebook gehörende Unternehmen hatte sich an die US-Behörden gewandt und die wiederum hatten das BKA informiert. Nachdem die Daten dort gesichtet wurden, hatte sich der Verdacht des schweren Kindesmissbrauchs bestätigt.