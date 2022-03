Polizei ermittelt in Solingen : Messer-Attacke in Obdachlosen-Unterkunft

Ein Messer steckte in der Wiese vor dem Haus und wurde sichergestellt. Foto: Gianni Gattus

Solingen In einer Unterkunft für obdachlose Männer in Solingen hat es am Sonntagabend eine Messerstecherei gegeben. Ein 53-Jähriger und ein 56-Jähriger wurden dabei Polizeiangaben zufolge verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei wurde nach der Tat gegen 21.10 Uhr zu dem Einsatz in der Cronenberger Straße alarmiert. Dort befindet sich die Unterkunft für wohnungslose Männer. Bei der Messer-Attacke wurde einer der Männer schwer und einer leicht verletzt, sagte die Polizei am Montagmorgen auf Anfrage.

Die Polizei sperrte den Tatort vor einem Mehrfamilienhaus weiträumig ab. Die Spurensicherung stellte vor dem Wohnhaus ein Messer sicher, das in einer Wiese steckte. Die Kriminalpolizei ermittelt .

