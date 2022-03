Polizeieinsatz in Viersen : Spezialkräfte überwältigen bewaffneten Mann

Spezialkräfte der Polizei waren in Viersen im Einsatz. Foto: Günter Jungmann

Viersen Spezialkräfte der Polizei sind am Samstagabend zu einem Haus an der Oberrahserstraße in Viersen gerufen worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte ein 42-jähriger Mann gegen 18 Uhr seinen Suizid angekündigt.

Da zu vermuten war, dass er eine Schusswaffe haben könnte, sperrten Einsatzkräfte den Bereich ab und die Spezialkräfte wurden angefordert.

„Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für Nachbarn und andere“, informierte der Polizeisprecher. Gegen 21 Uhr hätten Spezialkräfte den Mann überwältigt. „Niemand wurde verletzt. Bei der gefundenen Waffe handelte es sich um eine Schreckschusswaffe.“ Der 42-Jährige sei in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.

(naf)