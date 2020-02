Klosterkirche : Desimos Welt der Illusionen

Die Zaubershow von Desimo kam in der Klosterkirche in Lennep gut an. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lennep Bei der Zaubershow von Detlef Simon in der Klosterkirche begeisterte der Hannoveraner Kleinkünstler sein Publikum mit einer gelungenen Mischung. Die Zuschauer wurden mit einbezogen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Desimo, der Name allein klingt natürlich schon ein wenig nach Magie und Zauberei. Aber wie es bei Magiern und Illusionisten üblich ist, ist auch das meist schon einfach eine ganze Menge Show. Und so heißt Desimo im wirklichen Leben Detlef Simon und kommt aus „der Hochburg des Frohsinns und Humors — aus Hannover. Der Zauberer war am Freitagabend in der gut besuchten Klosterkirche zu Gast und hatte nicht nur viel Humor, sondern auch jede Menge an Illusionen und Tricks mitgebracht. Eine Kombination, die bei seinem Publikum ganz hervorragend ankam. Desimo verstand es, sowohl mit beinahe kabarettistischem Wortwitz zu punkten als auch mit kleinkünstlerischer Fingerfertigkeit.

Dabei blieb es nicht bei Sprüchen wie diesem: „Lange Zeit haben die Leute gesagt, an Hannover ist nichts lustig. Heute weiß man: Ganz Hannover ist ein Witz.“ Denn der Zauberer im eher unfeinen Karo-Anzug war fraglos ein Mann der vielen Worte. Was natürlich auch der Show diente. Denn durch die Ablenkung war es für ihn viel einfacher, seine Illusionen wie nebenher unter die Leute zu bringen. Und so hingen die Augen im Publikum auch dauerhaft auf der Bühne, denn schließlich wollte man nichts verpassen.

Info Hannoveraner mehrfach ausgezeichnet Abkürzung Der Künstlername Desimo ist eine Abkürzung für den echten Namen des Hannoveraner Kleinkünstler Detlef Simon. Karriere Seine ersten Sporen als Zauberer erarbeitete sich der 53-Jährige im Zauberer- und Comedy-Trio „Plebsbüttel“, mit dem er bereits internationale Erfahrungen sammelte und auch mehrere Preise gewann.

Dabei war Desimo dem Klamauk nicht abgeneigt: „Wie ist ihr Name?“, fragt er etwa eine Freiwillige im Publikum, die darauf antwortete: „Andrea.“ Darauf kam die Antwort: „Das ist richtig. Das habe ich gewusst.“ Überhaupt war die Uri-Geller-Gedankenübertragungs-Nummer, in der er ein Hauptwort erraten wollte, das sich besagte Andrea aus einem 120 Seiten starken Buch aussuchen sollte, größtenteils vor allem lustig. Bis er doch tatsächlich exakt das Wort in sein Heft geschrieben hatte, das Andrea sich ausgesucht hatte: Fetisch. Eindrucksvoll, fraglos. Aber eben auch herrlich komisch. Etwa, wenn er eine weitere Freiwillige zu einem Seiltrick auf die Bühne holte. Die half ihm aus, zerschnitt fleißig das Seil, pustete es wieder heil und bekam ein Lob vom Meister.

Auch hier war das Prinzip vermeintlich wieder ganz einfach: Desimo plauderte munter vor sich hin und mit seiner Assistentin. Und zugleich hantierte er mit dem Seil herum, ließ es zusammenwachsen, teilte es wieder - und das alles so nebenbei und mit einer charmant-galanten Wurstigkeit, dass man eben jenes Gesicht machte, das der Kleinkünstler so liebte: „Wenn das Publikum so verdutzt und überrascht dreinblickt - das kann man nicht kaufen, deswegen mache ich das hier“, hatte Desimo gleich zu Beginn gesagt.