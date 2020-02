Politik in Lüttringhausen : Neue Parkplätze an Barmer Straße?

Neue Parkplätze an Barmer Straße?

Politik in Lüttringhausen

Lüttringhausen Manchmal kann es auch ganz schnell gehen: Erst am Montag schilderte Lüttringhausens Bezirksbürgermeister Andreas Stuhlmüller (CDU) Ordnungsamtsleiter Jürgen Beckmann das Anliegen von ansässigen Geschäftsleuten der Barmer Straße.

Und zwei Tage später in der Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Lüttringhausen präsentierte Beckmann bereits einen möglichen Lösungsvorschlag.

Bereits in der Sitzung des Marketingrates Lüttringhausen hatten die Einzelhändler eine zu geringe Fluktuation auf dem vorhandenen Parkstreifen kurz vor der Kreuzung Eisernstein beklagt. Der Wunsch nach Einrichtung von Kurzzeitparkplätzen entstand, um auf diese Weise mehr Kunden zu ermöglichen, unweit der Geschäfte auch kurzfristig das Auto abstellen zu können, um schnell Brötchen zu holen oder Medikamente zu besorgen. Die Parkdauer sollte dort höchstens eine Stunde betragen, schlug Andreas Stuhlmüller vor.

Jürgen Beckmann hatte allerdings noch einen anderen Vorschlag – und zwar die Erweiterung des Parkstreifens in Richtung Kreuzung Barmer Straße / Masurenstraße. Markierungen sollen die zusätzlichen Stellflächen in Höhe der Hausnummern 11 bis 19 deutlich machen. Sie sollen ebenfalls durch eine Parkscheibenregelung auf eine Stunde begrenzt werden. Möglich wäre diese Variante allerdings nur dann, wenn die Linksabbiegespur von der Barmer Straße in die Masurenstraße verkürzt wird.