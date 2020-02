Einsatz in Remscheid : Rotwesten warnen vor zu viel Alkohol

Die neuen Buddys Oliver Sommavilla (v.l.), Celine Petry, Joyce Hesse und Philipp Trepschick klären Jugendliche über die Folgen übermäßigen Alkoholkonsums auf. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Vier neue Buddys haben ihre Schulung abgeschlossen. Ihr erster großer Einsatz ist am Rosenmontag in Lennep.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Zwar sollen Jugendliche seltener trinken, Statistiken der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung legen das nahe. Aber dafür soll der Konsum zum Exzessiven neigen. Das Buddy-Projekt der Diakonie Fachstelle Sucht und des Jugendamtes der Stadt Remscheid stellt sich schon seit einigen Jahren präventiv auf, geht zu den Hotspots, an denen Jugendliche in Gesellschaft und auf der Straße trinken und will auf die Folgen aufmerksam machen.

Vier neue Buddys, junge Menschen, die sich zum Teil im Studium befinden, haben jetzt ihre Schulung mit Zertifikat abgeschlossen – pünktlich, um am Rosenmontag in der Lenneper Altstadt ihren ersten großen Einsatz zu absolvieren. „Wir haben auch noch ein paar alte Hasen im Team, die ihre Schulung in den Vorjahren gemacht haben, so dass es einen Team-Pool von derzeit zehn Buddys gibt“, sagt Projektinitiator Bernd Liebetrau von der Fachstelle Sucht.

INFO Sponsoren zur Unterstützung gesucht Paten Das Buddy-Projekt hat kein eigenes Budget. Daher werden immer Spender und Sponsoren gesucht, die das Engagement junger Erwachsener in der Suchtvorbeugung unterstützen wollen. „Das Projekt refinanziert sich, es fallen jährlich Kosten für Material, Kleidung und Ausrüstung, Werbematerial und die Aufwandsentschädigung der Buddys an“, sagt Bernd Liebetrau dazu. www.midz-remscheid.de

Die beiden großen Themen in der Arbeit der Buddys sind die Alkoholprävention und die schulbezogene Sozialarbeit. „Es gibt das Projekt in unterschiedlichen Städten in NRW, allerdings sind die Buddys auch überall unterschiedlich aufgestellt“, sagt Liebetrau. So seien etwa die Münsteraner Buddys in der gesamten Karnevalszeit – vom 11. November bis zum Aschermittwoch – durchgehend im Einsatz. Auch in der Düsseldorfer Altstadt seien die Buddys viel öfter auf den Straßen unterwegs. „Das liegt einfach daran, dass dort wesentlich offensiver gefeiert wird und entsprechende Präsenz sinnvoll ist. Wir haben in Remscheid vergleichsweise wenige Veranstaltungen – eben Rosenmontag oder auch den Housepark“, sagt Sandra Schwabe vom Jugendamt.

Dafür würden die Buddys in die weiterführenden Schulen gehen und dort in Kooperation mit der Polizei, dem Jugendamt, der Fachstelle und Kompazz-Schulsozialarbeit den Alkoholparcours ehrenamtlich unterstützen. Auch bei den Anti-Drogen-Discos in der Halle West sind die Buddys mit dabei. Dort hatte auch Nina Celine Petry schon im November ihren ersten Einsatz. „Das war eine tolle Erfahrung, bei den Kindern zu sehen, wie sie das Thema Alkohol reflektiert haben. Sie waren sehr aufgeschlossen und haben mit uns geredet“, sagt die 20-Jährige, die an der Uni Wuppertal Erziehungswissenschaften studiert.

Aus Dortmund ist Joyce Hesse zum Buddy-Projekt gestoßen. Die 23-Jährige studiert an der dortigen Fachhochschule Soziale Arbeit und hat das Projekt im Rahmen einer Evaluation kennengelernt. „Ich wusste schon von anderen Praktika, dass ich gerne mit Jugendlichen arbeite. Von dem her war das ein gutes und interessantes Thema für mich.“ Philipp Trepschick studiert ebenfalls in Wuppertal Erziehungswissenschaften. „Ich finde es sehr reizvoll, dass ich das Projekt als Praktikum anrechnen kann – und auch die Aufwandsentschädigung kommt mir als Student natürlich gelegen“, sagt der 21-Jährige. Die Schulungen, die die künftigen Buddys in etwa 30 Stunden auf ihre Einsätze vorbereiten, fand er sehr interessant. „Suchtprävention ist ein wichtiges Thema, denn jeder kann von den unterschiedlichsten Süchten betroffen sein“, sagt er.

Ein wenig aus dem Rahmen fällt der vierte neue Buddy: Oliver Sommavilla ist bereits 28 Jahre alt und macht eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Kommunalen Ordnungsdienst. „Die Tätigkeit als Buddy ist für meine spätere berufliche Tätigkeit sehr gut, da mir die Schulung auch dabei hilft, neue Gesprächstaktiken und Kommunikationsstrategien zu erlernen und anzuwenden“, sagt Oliver Sommavilla.