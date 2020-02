Rosenmontag in Lennep : Zug-Premiere für die Langohren

Die Hasen-Berger laufen erstmals beim Lenneper Karnevalszug 2020 mit. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lennep Die Hasenberger wollen in diesem Jahr nicht mehr zu denen gehören, die nur Kamelle fangen, sondern zu denen, die Kamelle werfen. Mit 50 Jecken treten sie den Marsch durch Lennep an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia-Buendia

Heute in einer Woche, pünktlich um 14.11 Uhr, wird sich der diesjährige Rosenmontagszug in Bewegung setzen. 18 Gruppen haben sich bislang angemeldet und werden mit ordentlich viel Wurfmaterial durch Lennep ziehen. Erstmals dabei sind auch 50 Hasenberger Jecken der IG Hasenberg – natürlich in selbstgefertigten Hasenkostümen.

Gute Laune und Geselligkeit gehören zur DNA der Hasenberger, die innerhalb der Interessengemeinschaft (IG) Hasenberg mit ihren zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen seit nunmehr bald 50 Jahren für einen belebten Stadtteil sorgen. Dass sie erst jetzt auf die Idee gekommen sind, als Fußgruppe im Lenneper Karnevalszug mitzulaufen, verwundert. Schließlich waren die meisten von ihnen als Besucher schon immer da, bestätigt Ralf Genniges, Vorsitzender der IG. Es brauchte aber den Anstoß zweier Mitglieder, um den Schritt vom passiven Kamelle-Sammler zum aktiven Kamelle-Werfer zu wagen.

Info 20.000 Tütchen mit Süßigkeiten Neben anderen Kamelle-Sponsoren unterstützt auch Marc Große von „Marcs Transporte für euch“ die Fußgruppe mit einem Fahrzeug. Insgesamt 20.000 Süßigkeiten-Tütchen, Stofftiere und Schlüsselanhänger werden die Hasenberger verteilen.

Daniela Marx-Kölling und Jasmin Schapitz brachten Ende September 2019 den Stein ins Rollen. Sie fragten bei der IGH an, ob sich noch mehr Mitglieder als Fußgruppe beteiligen würden. „Ziemlich schnell haben wir dann 50 Leute zusammen bekommen, 35 Erwachsene und 15 Kinder“, erzählt der Vorsitzende. Das Motto war schnell gefunden: Bei ihrer Zugpremiere wollen sie sich als fröhliche Langohren präsentieren. „Das ist unser Erkennungsmerkmal“, unterstreicht Genniges. Über Weihnachten wurden die Kostüme geschneidert. „Deswegen gab es diesmal auch keine Weihnachtsgeschenke“, scherzt Inge Krause. Die gebürtige Kölnerin lebt schon lange am Hasenberg und ist dem Karneval noch länger verbunden. Mit Marlene Kelch, Beisitzerin der IGH, nahmen sie bereits an einem der ersten Rosenmontagszüge in Lennep teil. „Wir sind dann 25 Jahre lang als Gartenverein Lennep mitgelaufen“, bestätigt Kelch und betont: „Mitlaufen macht viel mehr Spaß, als nur am Rand zu stehen und den Zug vorbeiziehen zu sehen.“ Sie genieße es, die Leute am Straßenrand zu beobachten und sie mit Kamelle zu beschenken. „Es ist toll, wenn man Kinder mit ein paar Bonbons glücklich machen kann.“

Die Hasen-Berger laufen erstmals beim Lenneper Karnevalszug 2020 mit. Foto: Moll, Jürgen (jumo)