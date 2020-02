Remscheider Sportlerwahl 2019 : Deutsche (Vize-) Meister unter sich

Remscheid In der zweiten von vier Kategorien stellen sich die „Sportler des Jahres“ vor – allesamt mischen sie in der nationalen Spitze mit.

Eine Sonderstellung unter allen 14 nominierten Einzelsporlern bei der Remscheider Sportlerwahl nimmt Tobias Geske ein. Wenn für den Handballer der HG Remscheid alles optimal läuft, könnte er am 8. März bei der „Matinee des Sports“ doppelt ausgezeichnet werden. Der Torhüter ist nicht nur solo als Deutscher Meister im Beachhandball nominiert, sondern auch mit der Mannschaft für den letztjährigen Aufstieg in die Regionalliga.

Die Konkurrenz unter den potenziellen „Sportlern des Jahres“ ist mit drei weiteren nationalen Titelträgern und einem Deutschen Vize-Meister jedoch groß. Robin Januszek startet für die Sportschützen Raesfeld in der Sportpistolen-Bundesliga, qualifizierte sich gleich in mehreren Disziplinen für die DM und ließ mit Silber im Standard-Wettbewerb aufhorchen. Eher zufällig wurde Mathias Huning Deutscher Hallen-Meister im Doppel. Weil der Partner des Wermelskircheners Andrew Lux ausfiel, sprang der Senioren-Spieler des SC Rot-Weiß Remscheid ein – und das Duo war nicht zu schlagen.

Wer am 8. März auf der Bühne des Teo Otto Theater als „Sportler des Jahres“ sowie in den drei weiteren Kategorien geehrt wird, entscheidet sich bis zum 28. Februar. Bis zu diesem Tag kann abgestimmt werden – online oder per Stimmzettel im Allee-Center sowie in den Rathäusern Remscheid und Lüttringhausen. Karten zum Preis von

15 Euro (Erwachsene) und 12 Euro (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre) können reserviert werden unter

☏ 0 21 91 / 16-2902.