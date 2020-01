Bauernmarkt in Lüttringhausen : Weckruf an die Mitglieder

Weckruf an die Mitglieder

Bauernmarkt in Lüttringhausen

Es fehlen Helfer für den Bauernmarkt in Lüttringhausen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Zu wenig Engegament beim Marketingrat Lüttringhausen.

So ergeht es immer mehr Vereinen – unter anderem auch dem Marketingrat Lüttringhausen. Beim Bauernmarkt, zu dem jedes Jahr tausende Besucher durch die Gertenbachstraße strömen, fehlten im vergangenen Jahr Mitglieder, die die Aufgabe des Ordners auf dem Markt übernahmen. Auch zu den wenigen Sitzungen des Marketingrates im Jahr kommt nur ein Bruchteil der rund 50 Mitglieder. Grund genug für den Vorstand, im Vorfeld zur nächsten vereinsinternen Sitzung am kommenden Dienstag, einen Weckruf in der Einladung zu starten.