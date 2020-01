Naturschutz in Remscheid : Kritische Blicke auf das Gleisdreieck

Naturschutz in Remscheid

Die Mitglieder der regionalen Naturschutzverbände betrachten die Auswirkungen des geplanten Gewerbegebiets mit Sorge. Einige Vogelarten würden ihren Nahrungsraum verlieren. Ein Artengutachten wird erarbeitet.

Flächen für neue Gewerbegebiete in Remscheid sind rar – genauso aber auch Freiflächen für Tiere und seltene Tierarten. Deshalb haben die Remscheider Naturschutzverbände die Planungen zum interkommunalen Gewerbegebiet „Gleisdreieck“ der Städte Remscheid, Wermelskirchen und Hückeswagen genau im Blick. Bei einem ersten Spaziergang durch das Planungsgebiet, organisiert von den Ortsverbänden des (Rheinisch)-Bergischen Naturschutzvereins (RNB), Naturschutzbundes (NABU) und Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), nahmen rund 30 Interessierte teil.

Ziel der kleinen Exkursion: Den aktuellen Stand der Planungen darstellen und die große, ökologische Bedeutung des Gebietes bewusstmachen. Das derzeitig in Erarbeitung befindliche Artenschutzgutachten sei der erste von zwölf Schritten, erklärte Gabriele Lipka vom Remscheider Naturschutzbeirat. Der Bestand der Tierarten, vor allem der der „planungsrelevanten“, wird dabei erfasst.

Reihe Die Spaziergänge des Naturschutzbundes sollen monatlich durchgeführt werden, um so die Aufmerksamkeit für das Naturschutzgebiet und die Auswirkungen zu erhöhen. Mark vom Hofe, Vorsitzender des RNB, betonte, der Verein habe Bedenken.

Welche Einschnitte der Bau eines Industriegebiets auf das Leben der Wildtiere und deren Population nimmt, verdeutlichte Moritz Schulze (NABU) beim Gang durch das schon bestehende Industriegebiet Am Eichholz in Bergisch Born. Der Flussregenpfeifer wurde dadurch bereits vertrieben. Ausgleichsflächen seien zu klein und kein ausreichender Ersatz für die wegfallenden Lebensräume, bemängelte Schulze.

Dass der Boden wertvoll sei, sei nicht zuletzt an den vielen Maul-wurfhügeln zu erkennen, sagte Hubert Benzheim (BUND) mit Blick auf die noch bestehenden Grünflächen der Ortschaft Bornbach, die unmittelbar ans Industriegebiet angrenzt. Fallen die offenen Flächen am Gleisdreieck weg, fehlen Vögeln wie Kiebitz, Feldsperrling und Feldlerche Nistmöglichkeiten und Nah-rungsquellen.

Die noch bestehenden Ackerflächen, die an das Naturschutzgebiet Eifgenbach angrenzen und für das Gewerbegebiet überbaut werden sollen, dienen unter anderem dem vom Aussterben bedrohten Rotmilan als Jagdgebiet.