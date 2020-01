Zukunftskongress in Remscheid : Veränderung muss von Innen kommen

Thomas Reyer (l., Akademie Remscheid) im Gespräch mit Alexandra Harth und Marc Wege. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

In der Akademie Küppelstein trafen sich hundert Systemiker und diskutierten, wie die Ideen für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit besser im Alltag umgesetzt werden können.

Von Cristina Segovia Buendía

In der Akademie Küppelstein trafen sich am Wochenende rund 100 Systemiker aus ganz Deutschland, um gemeinsam über die gesellschaftliche Entwicklung in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit nachzudenken. Mit Bio-Produkten und E-Mobilität allein sei das Problem nicht behoben, urteilten die Veränderungsprofis.

Sportmuffel, die sich jedes Mal aufs Neue zu Jahresbeginn fest vornehmen, sich diesmal wirklich mehr zu bewegen, wissen wie schwer es ist, festgefahrene Routineabläufe abzuschütteln und neue, gesunde Gewohnheiten in ihren Alltag zu etablieren. Systemiker wiederum wissen, dass es nicht hilft, nur einen Teil des großen Puzzles, der unser Leben darstellt, zu verändern. Um neue Muster einzuführen, braucht es eine Erschütterung mehrere Faktoren, die auch das Umfeld betreffen. Wer also langfristig seine sportlichen Vorsätze umsetzen will, sollte sich nicht nur einen Trainingsplan machen, sondern sich auch gleich einen Trainingspartner suchen, seinen Tagesrhythmus überdenken und am besten auch seine Ernährung.

Info Regelmäßige Treffen der Regionalgruppe Gruppe Die DGSF-Regionalgruppe Bergisch Land ist eine junge Gruppe, die vor zwei Jahren gegründet wurde. Ihr gehören rund 50 Mitglieder an, die sich alle zwei Monate zum Austausch trifft. Wichtige Errungenschaften des DGSF Bundesverbandes waren die Reform der Gesetze zur Kinder und Jugendhilfe

Systemiker, die eigentlich als Familientherapeuten, Unternehmensberater oder als Sozialarbeiter in der Jugendhilfe wesentlich ernstere Themen nach dieser Methode bearbeiten, betrachten das Ganze und nicht nur das Individuum – wie in den übrigen Bereichen der Psychologie üblich –, um die Lebensumstände des Einzelnen zu verbessern. Im Großen können sie zu Gesellschaftsveränderungen beitragen oder diese zumindest anstoßen, erklärt Anke Lingnau-Carduck, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF). Deutschlandweit gehören dem bundesweiten Verband rund 8000 Mitglieder an. Gemeinsam mit Thomas Reyer, Sprecher der DGSF Regionalgruppe Bergisch Land, lud sie zu dieser besonderen Fachtagung für Systemiker ein, die sich erstmals mit dem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit auseinandersetzte. Schließlich gehöre auch die Umwelt zum System dazu.

„Es gibt durchaus Fälle in Familien, wo die Kinder wegen dieses Themas wütend auf ihre Eltern sind.“ Umwelt und Nachhaltigkeit sei also durchaus auch ein Thema, mit dem Psychologen, Therapeuten und Sozialarbeit neuerdings bei ihrer täglichen Arbeit konfrontiert werden.