Freizeit-Tipps für Remscheid : Von Heimatspielen bis Bauernmarkt

Beim Lüttringhauser Herbst- und Bauernmarkt können die Besucher regionale Produkte kaufen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lüttringhausen Remscheid hat viel zu bieten, darum stellen wir in einer Serie eine Auswahl an Veranstaltungen in 2019 vor. In Lüttringhausen ist einiges geplant.

Lütterkusen zieht jedes Jahr viele Besucher an. Entlang der Gertenbachstraße finden zahlreiche Events statt. Und auch die Heimatspielbühne erhält immer mehr Bedeutung als Veranstaltungsort. Hier gibt’s eine Auswahl an interessanten Veranstaltungen in 2019:

Bergische Heimatspiele

Traditionell präsentiert die Lüttringhauser Volksbühne im Juni ihr neues Stück auf der Freiluftbühne am Ludwig-Steil-Platz. Mit Humor und Spielfreude bereiten die Laiendarsteller sowie die beteiligten Chöre dem Publikum einen kurzweiligen Theaternachmittag. Seit einigen Jahren stammen die aufgeführten Stücke aus der Feder des Volksbühnen-Vorsitzenden Christian Wüster. Obwohl die Texte auf Platt übersetzt werden, sind sie für das Publikum doch gut verständlich. 2019 heißt das Stück mit vielen Irrungen und Wirrungen rund um einen falsch übersetzten Brief „Wie der Steffenshammer auf den Himalaya kam“.

Wann? 15. und 16. Juni, 20. Juni, 22. und 23. Juni sowie 29. und 30. Juni; jeweils ab 16 Uhr.

Restaurant Day

Zum vierten Mal verwandelt sich die Gertenbachstraße am „Restaurant Day“ in eine kulinarische Meile. Im Anschluss an die Aufführung der Lüttringhauser Volksbühne laden Gewerbetreibende, Nachbarn und Vereine zu ausgefallenem Essen und Livemusik ein. Durch Festzeltgarnituren entsteht auf der Straße ein großer Biergarten. Straßenmusiker sorgen für den musikalischen Rahmen. Entstanden ist die Idee in der Vereinigung Gertenbachstraße im Heimatbund. In Kooperation mit der Volksbühne sowie dem Kulturkreis im Heimatbund wird die Veranstaltung organisiert.

Wann? Sa. 22. Juni; ab 18 Uhr.

Golden Eagle Festival

Das Golden Eagle Festival des Heimatbundes feierte im vergangenen Jahr Premiere. Ziel der Großveranstaltung ist es, Jung und Alt etwas im Dorf zu bieten. Insgesamt drei Traditionsveranstaltungen fließen bei dem Festival zu einer zusammen. Der Freitagabend lehnt an den beliebten Lüttringhauser Treff an, bei dem man sich trifft und in entspannter Atmosphäre und bei Livemusik ins Gespräch kommt. Der Lüttringhauser Männerchor wird wieder für Reibekuchen und Wein verantwortlich sein. Der Samstag startet mit einem Kinderfest. Am Abend geben dann auf der Heimatspielbühne wieder DJs den Ton für die Tanzfreudigen an. Für den Sonntag ist ein Trödelmarkt auf der Gertenbachstraße vorgesehen.

Wann? Fr. bis So. 20. bis 22. September.

Herbst- und Bauernmarkt

Jedes Jahr im Herbst locken Bauern, Händler und Erzeuger Massen auf die Gertenbachstraße nach Lüttringhausen. Der Herbst- und Bauernmarkt, den der Marketingrat Lüttringhausen organisiert, ist nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender wegzudenken. Regionale Produkte treffen den Geschmack der Besucher. Seit einigen Jahren ergänzt ein Kunsthandwerkermarkt das Angebot. Bei den Kindern sind vor allem die tierischen Teilnehmer sehr beliebt.

Wann? So. 29. September; ab 11 Uhr.

XMAS-Party

Zum dritten Mal lädt der Heimatbund Lüttringhausen am Vorabend des ideellen Weihnachtsmarktes zur „XMAS-Party“ ein. An diesem Abend verwandelt sich der Ludwig-Steil-Platz zur Open-Air-Disco im Winter. Bei Musik, Getränken und Essen können sich die Besucher auf den Weihnachtsmarkt einstimmen.

Wann? Sa. 30. November; ab 18 Uhr.

Ideeller Weihnachtsmarkt

Das erste Adventswochenende liegt seit 43 Jahren in Lütterkuser Hand. Unter der Leitung des Heimatbundes findet entlang der Gertenbachstraße bis hin zum Ludwig-Steil-Platz einer der größten, gemeinnützigen Weihnachtsmärkte mit einem Bühnenprogramm im Bergischen Land statt. Die familiäre Atmosphäre und die kreativen Ideen der Vereine und Einrichtungen ziehen jedes Jahr selbst bei schlechtem Wetter die Menschen aus der Region an. Das Programm wird inzwischen von Kunst und Musik geprägt. Der Erlös kommt gemeinnützigen Zwecken zugute.

Wann? So. 1. Dezember; ab 11 Uhr.