Schachwoche im Allee-Center : Remscheid ist stark im Schach

Großmeister Sebastian Siebrecht zieht ein positives Fazit der Woche im Allee-Center.

Die Leidenschaft Schach hat sie bereits seit zwei Jahren im Griff – familienbedingt. Denn Bruder Diego (14) und Vater André Hofmann spielen ebenfalls. Zum Kinderschach-Cup am Ab-schlusstag der Schachwoche kam die Familie extra aus Düsseldorf. „Das ist eine schöne Veranstaltung und man kann es gut mit einem Bummel verbinden“, sagte André Hofmann. Der Familienausflug wurde am Ende auch zum Familienerfolg: Denn im Finale spielten die Geschwister um den Sieg, schenkten sich in der Partie nichts. „Das war schwer gegen meinen Bruder“, sagte Anna, die sich am Ende mit dem zweiten Platz zufriedengeben musste. Das trübte sie nicht lang: Beim „Schlag den Großmeister“ trat sie gegen den Essener Profi Sebastian Siebrecht an, der ihr noch ein paar Trickzüge erklärte. Siebracht war für das junge Schachtalent natürlich ein paar Nummern zu groß.