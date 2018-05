Remscheid: Anwohner kritisieren "Kö"-Projekt

Mit dieser Animation werden die Neubauten mit hochwertigen Eigentumswohnungen an der Königstraße beworben. Links sieht man einige Häuser der angrenzenden Ottostraße. Foto: Sparkasse

Remscheid Unter anderem die Höhe der geplanten Häuser mit hochwertigen Eigentumswohnungen am Rande des Stadtparks monieren Anlieger. Die Stadt verteidigt ihr Vorgehen als korrekt. Sie verweist zudem auf Wünsche der Politik.

Aufzug, Fußbodenheizung, dreifach verglaste Fenster, bodengleiche Duschen, Tiefgaragenplatz. Mit diesen Vorzügen wirbt ein Baustellenschild am Rande des Stadtparks für das Projekt "Die 'Kö' in Remscheid". Ein besonderes Merkmal der insgesamt 27 Eigentumswohnungen, die hier entstehen, wird mit einem Bild ins rechte Licht gerückt. Zu sehen sind unter anderem die Spitzen des Kölner Doms, die künftige Bewohner aus den Fenstern ihrer Immobilie auf dem steil ansteigenden Gelände oberhalb der Königstraße sehen können.

Ein Ausblick, den die unmittelbaren Nachbarn der drei Neubauten in der Ottostraße schon länger haben. Einer von ihnen, der Remscheider Architekt Adolf Böker, macht der Stadtverwaltung harte Vorwürfe im Umgang mit dem Bauprojekt. Er sei "entsetzt" darüber, wie die Stadt mit Einwänden und Anregungen der Anwohner zum Bebauungsplan umgehe. Mit teils lapidaren Sätzen seien sie beantwortet worden, ohne auf den inhaltlichen Kern des Einwandes einzugehen, sagte Böker am Dienstagabend im Bauausschuss der Stadt. So sei gesagt worden, dass die neuen Häuser doch eine deutliche Verbesserung zu der Fabrik seien, die dort früher gestanden habe. Auf andere Anregungen habe es gar keine Antwort gegeben.