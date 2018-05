Remscheid: Woolworth: Wohnen "weiter möglich"

Remscheid Das Scheitern des Schönhals-Projekts an der Alleestraße wirft Fragen auf.

Wie geht es weiter mit der Woolworth-Immobilie an der Alleestraße, nachdem die Pläne des Investors Leo Schönhals, auf die bestehende Bebauung zwei Etagen mit Eigentumswohnungen aufzusetzen, an baurechtlichen Fragen gescheitert ist? Das war das bestimmende Thema in den Wortmeldungen der Politiker im Bauausschuss der Stadt am Dienstagabend. Die Nachricht der Remscheider Zeitungen über das Scheitern des ehrgeizigen Projekts sorgte für viel Gesprächsbedarf.