Remscheid: Neue Richtlinien für Förderung der Kulturszene

Remscheid Die Verwaltung arbeitet zurzeit an neuen Richtlinien für die Förderung der Freien Kultur. Ziel ist es, Ausnahmen zuzulassen. Darauf hat sich eine Arbeitsgruppe verständigt, wie Karl-Heinz Humpert, Vorsitzender des Kulturausschusses, der BM bestätigte. Remscheid fördert die freie Kulturarbeit mit 20.000 Euro im Jahr. Um in den Genuss einer Unterstützung zu gelangen, müssen die Kulturschaffenden einen Antrag einreichen und die genauen Kosten für das Projekt erläutern. Eine Arbeitsgruppe prüft die Anträge und entscheidet über die anteilige Förderhöhe.

Überdenken will man auch die Richtlinie, dass Projekte nur alle zwei Jahre Geld bekommen. Ausnahmen sollen gelten, wenn ein Projekt in Remscheid gut läuft und Partner in der näheren Umgebung gefunden hat. Bei solchen Kooperationen kommt die regionale Kulturförderung des Landes ins Spiel. Sie verteilt Gelder, wenn sich die Künstler aus verschiedenen Regionen vernetzen. Doch auch diese Förderung hat Richtlinien. Ohne einen Zuschuss der Kommune fließt kein Geld. Laut Humpert hat man sich darauf verständigt, ein Projekt auch im zweiten Jahr zu unterstützen, damit es die Bedingungen für Gelder aus dem regionalen Fördertopf erfüllen kann.