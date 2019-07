Ratingen : Vorbeugen ist besser als stürzen

Die Begegnungsstätte der Stiftung Geschwister Gerhard in Hösel bietet Projekttage mit Schnupperkursen an.

Sabine Jour ist Leiterin der Begegnungsstätte Stiftung Geschwister Gerhard in Hösel. Immer wieder hört sie von den Besuchern, dass sie gestürzt sind, teilweise mit schlimmen Folgen. Dabei stellte sie sich die Frage, ob Stürze und Schwindel im Alter unvermeidbar sind, oder ob es Möglichkeiten gibt, die Sturzgefahr zu reduzieren und die Angst vor Stürzen zu bannen.

Aus diesen Überlegungen wurde das Projekt „Gesund und fit auf Schritt und Tritt – Tipps zu Sturzvermeidung und gesunder Lebensweise“ geboren. Entstanden ist ein Projekt mit verschiendenen Angeboten, die vom 9. bis 11. Juli in der Seniorenbegegenungsstätte am Höseler Bahnhof stattfinden.

Anmeldung Wer am Frühstück oder Mittagessen teilnehmen möchte, kann sich bei der Stiftung Geschwister Gerhard in Hösel, Bahnhofstraße 90, unter Telefon 02102 68101, anmelden.

Bei den über 65-Jährigen selbständig lebenden Menschen stürzt ein Drittel einmal im Jahr, bei den über 80-Jährigen sogar die Hälfte. Viele sind mehrmals im Jahr betroffen. Bei einem Sturz erleiden 5Prozent der Betroffenen Knochenbrüche. Besonders gefürchtet ist dabei der Oberschenkelhalsbruch. Jeder Zweite ist danach in seiner Beweglichkeit stark eingeschränkt, jeder Fünfte kann nicht mehr in seinen eigenen vier Wänden wohnen und muss in eine Pflegeeinrichtung umziehen. Aber auch ein „gut ausgegangener“ Sturz hat Folgen, wenn die Angst vor einem erneuten Sturz zu Bewegungseinschränkungen führt.