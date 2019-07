Ratingen : Lintorf feiert großes Gemeindefest

Lintorf Es ist der Abschluss der Fest zum 50-jährigen Weihejubiläum von St. Johannes.

(RP) Die Pfarrgemeinde St. Anna lädt für Sonntag, 7. Juli, alle Gemeindemitglieder, Freunde und Gäste zum Pfarrfest in Lintorf, Am Löken, ein. Das Pfarrfest ist gleichzeitig der Abschluss der Feiern zum 50. Weihejubiläum der Kirche St. Johannes. Erbaut als Filialkirche der alten Gemeinde St. Anna, wurde sie 1971 Pfarrkirche einer selbständigen Gemeinde. Aber schon 2001 mussten die beiden Lintorfer Gemeinden wieder zusammengelegt werden. Das Ensemble aus Kirche, Kindergarten und Pfarrzentrum leistet bis heute einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Infrastruktur in einem schnell gewachsenen Stadtteil.Der Erlös des Pfarrfestes kommt, karitativen und missionarischen Zwecken zugute. Das Pfarrfest beginnt um 10.30 Uhr mit einer Familienmesse in St. Johannes. Musikalisch gestaltet wird die Messe vom Klangfarbenchor. Das Vorbereitungsteam hat ein bunt gemischtes Programm für Jung und Alt rund um den Kirchenvorplatz organisiert, bei dem der Spaß und Gemeinschaftssinn im Vordergrund stehen. Auf die Kinder warten Spiele und Bastelaktionen, Torwandschießen und eine Hüpfburg.