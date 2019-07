Ratingen : Kind klemmt sich Arm in Spielgerät ein

Ratingen Mülheimer Straße: Der Einsatzleiter entschied sich, das Kind mit der Säbelsäge zu befreien.

(RP) Am gestrigen Nachmittag hat sich ein sieben Jahre altes Kind in einem Spielgerät an der Mülheimer Straße den Arm eingeklemmt. Weil die Berufsfeuerwehr parallel bei zwei Verkehrsunfällen im Einsatz war, wurde die Freiwillige Feuerwehr zur Befreiung des Kindes alarmiert. Dies teilte die Feuerwehr am frühen gestrigen Abend mit.