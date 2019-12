Ratingen : Unternehmer haben neuen Sprecher

Zum zweiten Mal übernimmt Dr. Axel Mauersberger das Amt im Unternehmerkreis Mettmann. Der Beirat wählte ihn für zwei Jahre.

Strategie Aus Sicht des UVR ist klar: Stadt und Wirtschaft ziehen an einem Strang, denn die Verringerung von Staus im Individualverkehr und eine bessere Erreichbarkeit der ansässigen Unternehmen sind wichtige Standortfaktoren. Auch die IHK setzt verkehrspolitisch große Hoffnungen in die Weststrecke.

Dabei erinnerte Mauersberger an den ausführlichen Gedankenaustausch des UKME-Beirats mit der Kreistagsfraktion der Grünen sowie an ein Informationsgespräch mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Beyer zu Themen auf Bundesebene.

Der Unternehmensverband Ratingen ist ein wichtige wirtschaftspolitische Stimmen. So schlug der UVR unlängst lobende Töne an: Ratingen sei finanziell gut aufgestellt und werde – wie in den vergangenen Jahren – auch 2020 finanzielle Freiheiten haben, die insbesondere durch die sehr guten Gewerbesteuereinnahmen ermöglicht werden.

Auf der Ausgabenseite wachsen die Umlagezahlungen an den Kreis Mettmann seit 2017 stetig. Während sie von 2017 bis 2019 von 61 auf 68 Millionen Euro stiegen, werden sie voraussichtlich im kommenden Jahr auf 76 Millionen Euro klettern. Das sei auch damit begründet, dass Monheim, die einnahmestärkste kreisangehörige Stadt, in diesem Jahr erstmals seit vielen Jahren einen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen habe. Dadurch erhöhe sich der Anteil der anderen neun Städte erheblich, auch Ratingen müsse rund zwei Millionen Euro mehr an den Kreis überweisen, merkte der UVR an.