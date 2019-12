Projekt-Premiere : Erste betriebliche Pflege-Coaches starten

Kreis Mettmann Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf und Kreis Mettmann machen Unternehmen fit.

„Der Mix aus Theorie und Praxis ist gut angekommen“, so Leonora Fricker vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf. „Die Teilnehmenden haben viele Anregungen für die individuelle Umsetzung im Betrieb erhalten. Eine Personalreferentin sagt: „Ich weiß jetzt, wie ich das Thema angehe.“ Einhelliges Fazit der an der Fortbildung teilnehmenden Unternehmen: Die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege wird in jedem Betrieb ein immer wichtigeres Thema.