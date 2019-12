Tafel Heiligenhaus : Tafel packt Tüten voll mit Leckereien für ein gelungenes Fest

Heiligenhaus (sade) Das Weihnachtsessen ist in vielen Haushalten der Dreh- und Angelpunkt zum Fest. Gemütlicher Treffpunkt für die gemütliche Seite des Lebens. Doch nicht in jedem Haushalt ist ein üppiges Mahl selbstverständlich.

Auch in diesem Jahr lädt die Bergische Diakonie wieder dazu ein, am Tafelstandort am Montag, 16. Dezember, 11 bis 18 Uhr, an der Rheinlandstraße 26, diese Weihnachtstüten abzugeben. Was passt in die Weihnachtstüte? „Alles, was man selbst gerne auf dem Tisch hätte“, sagt Renate Zanjani von der Bergischen Diakonie. Wichtig ist nur: Haltbar muss es sein: Fleisch oder Gemüse in Konserven, Reis, Nudeln, Knödel, Rotkohl und als Nachtisch Plätzchen oder Pudding. Besonders beliebt sei auch Kaffee. Die abgegeben Tüten oder Päckchen werden dann vom engagierten ehrenamtlichen Team der Tafel überprüft.